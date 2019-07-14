Банальная месть: Трамп набросился на Иран назло Обаме

Вскрылись сенсационные подробности отставки британского посла

В Лондоне установили личность человека, виновного в отставке посла Британии в США Кима Дэррока. Об этом сообщает британская пресса, ссылаясь на анонимные источники в правительстве.

Речь идет об информаторе, который организовал утечку конфиденциальной переписки дипломата. Имя подозреваемого пока не сообщается, но известно, что он скорее всего имел доступ к документам, поскольку речи о компьютерном взломе не идет, передаёт "ТВ Центр".

Инцидент обернулся крупным международным конфликтом и отставкой Дэррока. В личной переписке экс-посол называл Дональда Трампа и его администрацию некомпетентными и беспомощными, а выход из ядерной сделки по Ирану актом дипломатического вандализма. При этом, отмечают в СМИ, в документах говорилось, что сделано это, якобы, назло Бараку Обаме, при котором и было подписано соглашение.