В Нью-Йорке из-за масштабного блэкаута встало метро

Электричества не было пять часов

В Нью-Йорке произошло массовое отключение электроэнергии: более 73 тысяч жителей остались без света. Вышли из строя светофоры, на Манхэттене образовались километровые пробки. Движение поездов на некоторых ветках метро было парализовано. По последним данным, сбой произошел из-за возгорания трансформатора.

Пять часов Нью-Йорк оставался без света. Символично, что масштабный сбой электроэнергии произошел в годовщину так называемой "Ночи страха" 1977 года. Тогда во время отключения начался хаос, пострадали десятки человек. В этот раз экстренные службы среагировали мгновенно.

Тем не менее, работа нескольких станций городского метро была парализована, поезда останавливались прямо в тоннелях. Люди оказались в ловушке в застрявших лифтах.

Бродвей по выходным особенно многолюден - концерты, спектакли, представления... Внезапно огни погасли, весь район погрузился во тьму. Пришлось эвакуировать людей с концерта Дженнифер Лопес. Впрочем, некоторые артисты продолжили свои выступления при свете рекламных щитов, работавших от резервных генераторов. Уже известно, что причиной блэкаута стала не кибератака, как предполагали сначала, а пожар и взрыв трансформатора.

Губернатор Нью-Йорка на вертолёте лично контролировал подачу электроснабжения. Впрочем, жителей все равно просили не выходить на улицы без надобности до самого утра. Манхеттен засверкал огнями ближе к полуночи, когда артисты уже завершали свои уличные представления.

Елена Макарова, "ТВ Центр".