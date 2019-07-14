ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нью-Йорке из-за масштабного блэкаута встало метро

11:06
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Электричества не было пять часов

В Нью-Йорке произошло массовое отключение электроэнергии: более 73 тысяч жителей остались без света. Вышли из строя светофоры, на Манхэттене образовались километровые пробки. Движение поездов на некоторых ветках метро было парализовано. По последним данным, сбой произошел из-за возгорания трансформатора.

Пять часов Нью-Йорк оставался без света.  Символично, что масштабный сбой электроэнергии произошел в годовщину так называемой "Ночи страха" 1977 года. Тогда во время отключения начался хаос, пострадали десятки человек. В этот раз экстренные службы среагировали мгновенно.

Тем не менее, работа нескольких станций городского метро была парализована, поезда останавливались прямо в тоннелях. Люди оказались в ловушке в застрявших лифтах.

Бродвей по выходным особенно многолюден - концерты, спектакли, представления... Внезапно огни погасли, весь район погрузился во тьму. Пришлось эвакуировать людей с концерта Дженнифер Лопес. Впрочем, некоторые артисты продолжили свои выступления при свете рекламных щитов, работавших от резервных генераторов. Уже известно, что причиной блэкаута стала не кибератака, как предполагали сначала, а пожар и взрыв трансформатора.

Губернатор Нью-Йорка на вертолёте лично контролировал подачу электроснабжения. Впрочем, жителей все равно просили не выходить на улицы без надобности до самого утра. Манхеттен засверкал огнями ближе к полуночи, когда артисты уже завершали свои уличные представления.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Метро Нью-Йорка
Метро Нью-Йорка
Метро Нью-Йорка
Метро Нью-Йорка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.