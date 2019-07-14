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Как идёт подготовка к выборам в Мосгордуму

11:12
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Заканчивается проверка подписей избирателей в поддержку кандидатов

Завершается регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября. До 16 июля Мосгоризбирком проверит собранные в поддержку кандидатов подписи и сформирует окончательные списки, сообщает "ТВ Центр".

Именно недостоверные подписи избирателей - главная причина отказа кандидатам в регистрации. Так, в 43 округе из борьбы выбыли 12 человек, у некоторых оказалось более 14% недостоверных подписей при установленном законом пороге в 10%.

Теперь в этом округе в выборах будут участвовать три кандидата - представители парламентских партий "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Им по закону не требуется собирать подписи для регистрации.

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