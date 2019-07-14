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Как разрушить западные стереотипы о России

12:06
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Это попытались сделать на форуме "Территория смыслов"

Влияние мифов на имидж России обсудили на Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов". Там стартовала вторая смена "Экосреда – Образование". Молодым людям рассказали, как зарубежная молодёжь представляет Россию, а эксперты выявили основные ассоциации, среди которых, до сих пор - холодная погода и медведи.

Такие неверные представления мешают налаживать дипломатические отношения. Но стоит отметить, что в последнее время ситуация изменилась в положительную сторону. "Опыт Чемпионата мира по футболу прошлого года показал, что иностранцы, приехавшие в Россию, были удивлены нашим гостеприимством, нашим радушием и открыли нашу страну совершенно с другой стороны. Многие мифы и стены разрушились и это прекрасный образец того, как можно представлять страну", - сказала проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

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