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В Петербурге воссоздали парусник XVIII века

12:17
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Линкор "Полтава" примет участие в параде на День ВМФ

Отправиться на три века назад и в буквальном смысле прикоснуться к истории. Для петербуржцев и их гостей - это реальность. Мастера северной столицы воссоздали легендарный линкор "Полтава", слава которого идёт ещё с петровских времен.

На Английской набережной в эти дни - километровая очередь из желающих попасть на палубу деревянного парусника. Многие знают о легендарном российском линкоре XVIII века только из учебников истории. И вот он, как будто сквозь время пришел под парусами из прошлого.

Новую "Полтаву" строили почти пять лет. Исторических материалов в архивах Адмиралтейства и библиотеке Академии наук сохранилось очень мало. Пришлось поднять чертежи английских и голландских парусников того времени, именно там изучал корабельное дело император Пётр Первый, он же лично правил эскизы "Полтавы". Строительство первого русского линкора началось сразу после важнейшей победы России над шведами в Северной войне под Полтавой. Имя линкора должно было напоминать всем противникам в море о триумфе императора.  Петр Первый повелел: "Такому кораблю всегда быть на флоте Балтийском".

Сегодня мастера строили не копию, а реплику. Это когда полностью дублируется процесс того времени. Например, палубу герметизировали так же, как и три века назад: каждое отверстие от сучка затыкали деревянными пробками, обмазанными в смоле. С декором было очень сложно: старинные традиции украшения кораблей - целая поэма из барельефов на борту. По "Полтаве" сохранилась единственная гравюра голландского художника Питера Пикарта. Все фигуры вручную вырезали из дуба.

К слову, роскошный внешний декор кораблей служил не только украшением. Это также была наступательная технология.  Он был призван деморализовать или где-то даже оскорбить противника.

У линкора нет двигателя, передвигаться в море самостоятельно по современным регламентам ему запрещено. Из Кронштадта "Полтаву" доставили буксирами. Но создатели корабля знают: "Полтава" способна отправиться в плавание самостоятельно, если только будет попутный ветер. В ближайшее время "Полтава" совершит только один переход - недалеко, вверх по Неве. 28 июля исторический линкор встанет во главе суперсовременных кораблей на параде в честь Дня военно-морского флота России. 

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Парусник "Полтава"
Парусник "Полтава"
Парусник "Полтава"
Парусник "Полтава"
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