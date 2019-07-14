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Велоночь в Москве собрала 15 тысяч участников

11:06
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Поставлен уникальный рекорд

Более 15 тысяч участников и 11 километров по ночному городу. В честь Дня московского транспорта в столице прошёл традиционный велофестиваль. Маршрут пролегал от Кремлёвской набережной до Суворовской площади. А затем больше двух с половиной тысяч человек встали рядом, образовав огромное изображение велосипеда. Это достижение зафиксировано как рекорд, сообщает "ТВ Центр".

А в Лужниках собрались любители лёгкой атлетики. Возможность пробежать 10 километров по художественно подсвеченным набережным ночной Москвы предоставляется раз в году. Впервые участники побывали на Большой спортивной арене, а финишировали на центральной площади Олимпийского комплекса.

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Московский ночной велофестиваль
Московский ночной велофестиваль
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