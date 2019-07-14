Зеленский в красных трусах переполошил загорающих одесситов

Президент нырнул в холодную воду

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает удивлять сограждан своими неординарными поступками. Перед началом рабочего визита в Одессу он решил искупаться в море.

Сбросив с себя одежду и оставшись в одних трусах красного цвета, Зеленский в сопровождении двух охранников прошёл по пляжу и спустился по лестнице в воду. Отдыхающие пытались предупредить главу государства о том, что вода в море холодная, но Зеленского это не остановило. "Вы не боитесь?" - спросила одна из загорающих на пляже женщин. "А чего мне бояться?" - ответил президент и нырнул в воду.

Тягу к воде Зеленский демонстрировал и ранее. 16 июня в Мариуполе президент пробежался через бьющие на центральной площади струи фонтана. После чего сел в свою машину и уехал из города.