Запад признал оглушительный триумф Путина в Турции

Действия России могут привести в выходу Турции из НАТО

Турция может выйти из НАТО после того, как купила у России комплексы С-400. Это станет настоящим триумфом для Владимира Путина, уверен немецкий профессор политологии Томас Егер. В журнале Focus Online он изложил своё мнение по поводу начавшихся на этой неделе поставок противоракетных комплексов в Турцию.

Политолог считает, что сделка Анкары и Москвы заметно ухудшит и без того натянутые отношения Турции с США, причём Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Анкары за покупку российской военной техники. Не исключено, что после этого Реджеп Тайип Эрдоган решит покинуть НАТО, что станет для альянса это огромной геостратегической потерей.

Возникновение конфликта между Анкарой и Вашингтоном уже говорит о триумфе Владимира Путина. Клин в НАТО уже вбит, и он будет действовать, даже если альянс сохранится в его нынешнем составе.

Наконец, благодаря сделке с Турцией репутация России в мире продолжит стремительно набирать вес, а российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для её спецслужб, полагает немецкий политолог.

12 июля из России в Турцию были доставлены первые установки С-400. Контракт на поставку четырёх дивизионов ракет на два с половиной миллиарда долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. США ещё тогда предупреждали Турцию, что введут против неё санкции и откажутся поставлять новейшие истребители F-35.