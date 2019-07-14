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Объявлена дата ареста Порошенко и его команды

12:10
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Вместе с экс-президентом в тюрьму отправится мэр Киева

На Украине грядут массовые аресты политиков из окружения Петра Порошенко. Самого экс-президента тоже ждёт тюрьма, уверен бывший советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. В интервью телеканалу NewsOne он подробно расписал схему будущих задержаний.

Они начнутся после того, как своего поста лишится генпрокурор страны Юрий Луценко, который по совместительству является кумом Порошенко. "В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии", - заявил Портнов.

По его словам, следователи завели уже восемь уголовных дел против Порошенко, в том числе, и по госизмене. Как минимум одно из них позволяет уже в августе посадить экс-президента в тюрьму. Позже к нему присоединится мэр Киева Виталий Кличко, уверен экс-советник Януковича.

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