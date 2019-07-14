Как обезопасить свою недвижимость от действий мошенников

Преступники лишают граждан жилья с помощью электронной подписи

Москвич Роман Салтовский оказался без квартиры из-за действий мошенников. Недавно он получил квитанцию от коммунальщиков и узнал, что квартира больше ему не принадлежит. По всей стране десятки аналогичных случаев, когда ничего не подозревающие люди лишаются своей недвижимости.

Мошенники оформляют сделки с использованием электронной цифровой подписи. Новая технология позволяет подписывать документы удалённо. Корреспондент "ТВ Центра" Андрей Сидоренко оформил себе такую подпись, а заодно попытался разобраться: что это - высокотехнологичное благо или новая опасность? (Смотрите видео)