В московских дворах покажут старые фильмы

Кино будут крутить на винтажных проекторах

В Москве стартовал очередной сезон проекта "Кино глазами инженера". Культовые отечественные ленты демонстрируются с плёнки на винтажных проекторах, а в роли кинозалов выступают весьма необычные места.Первый показ прошёл в Дангауэровке - архитектурном заповеднике первых лет советской власти на востоке Москвы. В 30-х годах прошлого века здесь планировали построить город-сад и дома-коммуны.

В уютном дворе образцового авангардного жилмассива организовали лекцию о временах НЭПа, а потом показали фильм "Моя бабушка" грузинского режиссера Котэ Микаберидзе, снятый в 1929-ом году и запрещённый в то время за троцкистский взгляд на советскую реальность. Другие кинопоказы пройдут в Курьянове, Крылатском, на улице Довженко и в квартале "Красных домов" на улице Строителей, сообщает "ТВ Центр".