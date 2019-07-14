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Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у Соболь

13:41
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Она не сможет принять участие в выборах

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь не будет участвовать в выборах. Мосгоризбирком отказал ей в регистрации, признав браком 14,7% подписей избирателей в её поддержку. По закону допускается сдача не более 10% бракованных подписей. У Соболь из 4940 сданных подписей 725 признали недействительными или недостоверными по различным причинам.

Среди нарушений - несоответствие паспортных данных избирателей, их адресов и фамилий. Пресс-служба Мосгоризбиркома сообщает, что Соболь представила 23 подписи избирателей, которых не существует, и четыре подписи умерших людей.

Кандидат имеет право прийти на заседание окружной избирательной комиссии 16 июля и предоставить все обоснованные претензии, возражения и замечания к итоговому протоколу. В случае несогласия с решением комиссии, Соболь может обратиться в суд.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября. В столице впервые в стране пройдёт эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

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