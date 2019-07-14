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Почему Россия не отдаст Курилы Японии

15:38
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Острова принадлежат и будут принадлежать России

Россия отказалась обсуждать возможную передачу Курил Японии из-за опасения строительства на островах американской военной базы. Эту информацию распространило агентство Kyodo news со ссылкой на российские дипломатические источники.

Кроме того, как подчеркивает японское агентство, существуют опасения того, что передача двух островов может негативно сказаться на уровне поддержки президента России.

Напомним, что 22 июня Владимир Путин дал понять мировому сообществу, что российский флаг над Курилами не будет спущен. Такое заявление глава государства сделал в эфире телеканала "Россия 1". Глава государства отвечал на соответствующий вопрос о судьбе спорных территорий. "Ну, нет. Таких планов у нас нет", - сказал тогда Путин.

Диалог Москвы и Токио о Курильских островах безрезультатно идёт с момента окончания Второй мировой войны. Япония считает, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

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