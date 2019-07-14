Убийцу стюардессы во "Внукове" назвали добрым и безобидным парнем

Никита Енин отправлен под арест на два месяца

Обвиняемого в убийстве стюардессы Никиту Енина назвали добрым и взвешенным молодым человеком. Его подруга дала интервью журналистам и рассказала о характере 25-летнего Никиты.

Девушка знает задержанного более десяти лет, они дружили с детства. В детстве он никогда не обижал сверстников и не проявлял агрессию. "Женщин очень уважал, то есть нас было много девочек среди его окружения. Он прекрасно знал, что можно, как себя с девочками вести, никаких садистских выпадов в сторону женского пола не было", - рассказала девушка в интервью телеканалу "360".

Между тем адвокат Енина сообщил, что его подзащитный в детстве перенёс травму головы. По этой причине он мог находиться в состоянии аффекта в момент совершения преступления.

На почве ревности, обнаружив переписку в телефоне, обвиняемый испытал эмоциональный взрыв, который уже повлиял на то, что он не контролировал свои действия.

10 июля в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве было найдено тело 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний Никита Енин. Молодой человек признал вину, суд отправил его на два месяца в СИЗО, свой арест Енин обжаловать не намерен.