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НАСА опубликовало странный снимок Марса

16:42
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

В кадр попало нечто, похожее на озеро

НАСА опубликовало у себя в Twitter снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. В Сети началось бурное обсуждение фотографии. Пользователи обратили внимание на чёрное пятно в верхней части кадра и начали шутить, что в кадр случайно попало озеро. Другие комментаторы всерьёз напомнили, что на Марсе нет воды.

Ранее в НАСА сообщили о том, что в атмосфере Марса обнаружен метана. Как известно, жизнь микроорганизмов является важным источником метана на Земле, поэтому кто-то сразу сделал вывод о наличии жизни на Красной планете.

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Марсоход Curiosity
Марсоход Curiosity
Фотография марсохода Curiosity, сделана с орбиты Марса камерой HiRISE
Фотография марсохода Curiosity, сделана с орбиты Марса камерой HiRISE
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