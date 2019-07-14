НАСА опубликовало странный снимок Марса

В кадр попало нечто, похожее на озеро

НАСА опубликовало у себя в Twitter снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. В Сети началось бурное обсуждение фотографии. Пользователи обратили внимание на чёрное пятно в верхней части кадра и начали шутить, что в кадр случайно попало озеро. Другие комментаторы всерьёз напомнили, что на Марсе нет воды.

Ранее в НАСА сообщили о том, что в атмосфере Марса обнаружен метана. Как известно, жизнь микроорганизмов является важным источником метана на Земле, поэтому кто-то сразу сделал вывод о наличии жизни на Красной планете.