Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты МГД

16 июля будет оглашен окончательный список кандидатов

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. Четверо политиков выдвигались по 8 избирательному округу, это - кандидат от партии "Коммунисты России" Михаил Орлов, Владимир Путь от "Возрождения аграрной России" и самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров.

Также в выборах не смогут принять участие кандидату в 13 округе Михаил Корнеев от "Национального курса", Ирина Собянина, выдвигавшейся по 28 округу, Вера Дегтярёва из 30 избирательного округа, Алексей Алексеев от 41 округа и Александр Руденко из 42-го, сообщает РИА Новости.

Ранее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь. Это стало причиной отказа в её регистрации.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в Единый день голосования 8 сентября. В столице намечено провести эксперимент по дистанционному электронному голосованию.