У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома

Сделано официальное заявление

У Центральной избирательной комиссии нет претензий к коллегам из Мосгоризбиркома, которые занимаются приёмом и проверкой подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ЦИК выразили уверенность в том, что МГИК объективно оценивает документы всех кандидатов, сообщает РИА Новости.

"Все кандидаты наделены равными правами. А если есть уверенность в своей правоте, доказательства, что права нарушены, идти надо не на улицу, а в суд", - дал совет кандидатам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, большой процент брака среди собранных кандидатами подписей в свою поддержку говорит о том, что они собирались некачественно. В подобных случаях давать оценку действиям сборщиков подписей должны правоохранительные органы, полагает Булаев.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком не зарегистрировал нескольких кандидатов из-за недостоверных подписей. В числе тех, кого не допустили для участия в выборах оказалась Любовь Соболь, у неё было выявлено 14,67% брака, что является основанием для отказа в регистрации.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября. В столице намерены впервые в стране провести эксперимент по дистанционному электронному голосованию.