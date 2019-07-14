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Новое увлечение захватило Сеть

16:14
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Люди показывают своё мастерство

На этой неделе в Сети появилась и набрала обороты новая затея - BottleCapChallenge. Задача участника - всего лишь открыть бутылку, сбив с неё крышку, желательно, ногой. Ну, казалось бы - что тут такого? Забава для детей младшего или среднего школьного возраста. Не тут-то было! Challenge, то есть, буквально - вызов - приняли голливудские актёры, звёзды Instagram, известные спортсмены и даже животные. Ольга Стрельцова тоже попробовала и убедилась: дело не только в ногах (смотрите видео).

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