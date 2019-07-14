Сергей Лавров рассказал о заработках грузинских певцов в России

Они уже не так востребованы, как раньше

Вахтанг Кикабидзе не выступал с тайными концертами в России, как утверждал актёр Борис Клюев. Эту информацию опроверг организатор концертов Сергей Лавров. В интервью Ura.ru он рассказал, что Кикабидзе действительно предлагали 50 тысяч евро за концерт в России, но он отказался по политическим соображениям.

Лавров также признал, что грузинские артисты не пользуются сейчас популярностью в России. По его словам, Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая и Сосо Павлиашвили уже давно не окупают свои концерты. Единственный для них вариант заработка - корпоративы.

Ранее российский актёр Борис Клюев заявил, что Вахтанг Кикабидзе тайно выступает в России. Грузинский певец эту информацию опроверг.