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Сергей Лавров рассказал о заработках грузинских певцов в России

17:14
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Они уже не так востребованы, как раньше

Вахтанг Кикабидзе не выступал с тайными концертами в России, как  утверждал актёр Борис Клюев. Эту информацию опроверг организатор концертов Сергей Лавров. В интервью Ura.ru он рассказал, что Кикабидзе действительно предлагали 50 тысяч евро за концерт в России, но он отказался по политическим соображениям.

Лавров также признал, что грузинские артисты не пользуются сейчас популярностью в России. По его словам, Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая и Сосо Павлиашвили уже давно не окупают свои концерты. Единственный для них вариант заработка - корпоративы.

Ранее российский актёр Борис Клюев заявил, что Вахтанг Кикабидзе тайно выступает в России. Грузинский певец эту информацию опроверг.

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