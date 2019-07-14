Ветка чинары упала на российских туристов в Азербайджане: есть пострадавшие

Дерево не выдержало проливного дождя

В Азербайджане пострадали российские туристы. Две женщины оказались в числе тех, на кого упала ветка огромной чинары, возраст которой более 500 лет. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Наши соотечественники от госпитализации отказались, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Шеки на территории Ханского дворца, который на прошлой неделе был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ветка чинары, посаженной в 1530 году, сломалась и обрушилась на людей во время проливного дождя.

Ситуацию взял на особый контроль президент республики Ильхам Алиев. За обстановкой следят российские дипломаты в Азербайджане.