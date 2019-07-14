Митинг оппозиции провалился: на улицы Москвы вышло менее 1000 человек

Акция не была согласована с властями

Оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы не удалось собрать массовую акцию: на несанкционированный митинг пришло не более тысячи человек. В среднем каждый кандидат привёл в центр Москвы по 50 сотрудников своего штаба.

Оппозиция рассчитывала на поддержку нескольких тысяч человек, из тех кто якобы оставил за них подписи. Всего, по расчёту оппозиции за 15 кандидатов должны были выйти порядка 80 тысяч человек. Независимые кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Роман Юнеман, Елена Русакова, Любовь Соболь повели своих сотрудников с места митинга сначала к зданию мэрии, а после к Мосгоризбиркому.

Дмитрий Гудков пришёл с болонкой по кличке Макар и во всеуслышание заявил о том, что Макар тоже собирал подписи за выдвижение своего хозяина в депутаты. А коммунист Валерий Рашкин, выступая на митинге, сказал, что подписи за выдвижение независимых кандидатов собрать невозможно. "Устроили этот фильтр, который непосилен никому за этот период. Я профессиональный политик, я знаю, как можно собирать подписи - сам собирал. За этот период такое количество невозможно нормально собрать" - сказал депутат Госдумы.

Стоит напомнить, что кандидаты от КПРФ действительно не собирают подписи, пользуясь преимуществом парламентских партий. Они идут на выборы, минуя эту процедуру. Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в Единый день голосования 8 сентября. В столице намерены впервые в стране провести эксперимент по дистанционному электронному голосованию.