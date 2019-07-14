Кудрявцева взбесила заявлением о маленькой дочери

Обычная шутка стала причиной гнева

Лера Кудрявцева пригрозила обидевшим её дочь подписчикам, но на жёсткие комментарии побудила их сама телеведущая. Только недавно Лера стала выкладывать в Instagram фотографии их совместной с хоккеистом Игорем Макаровым 11-месячной дочки Маши.

Последний снимок вызвал у подписчиков приступ бешенства. Комментируя его, Кудрявцева написала, что дочь внешне полностью пошла в отца. "Зато характер мой и пирожок", - гордо сообщила Лера. Что конкретно она имела ввиду под словом "пирожок", так и осталось загадкой, но нашлись те, кто воспринял это определение исключительно в силу своей испорченности.

Подписчики набросились на Леру с претензиями, мол, называть так своего ребенка – не лучшая идея, ведь слово "пирожок" вызывает плохие ассоциации, а у некоторых – даже пошлые. Лера не заставила себя долго ждать и дала понять, что не готова терпеть оскорбления в адрес своей дочери.

Еще раз фукнете, и слетите с моей страницы.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году, 13 августа 2018 года у пары родилась дочь Маша.