ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кудрявцева взбесила заявлением о маленькой дочери

19:39
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Обычная шутка стала причиной гнева

Лера Кудрявцева пригрозила обидевшим её дочь подписчикам, но на жёсткие комментарии побудила их сама телеведущая. Только недавно Лера стала выкладывать в Instagram фотографии их совместной с хоккеистом Игорем Макаровым 11-месячной дочки Маши.

Последний снимок вызвал у подписчиков приступ бешенства. Комментируя его, Кудрявцева написала, что дочь внешне полностью пошла в отца. "Зато характер мой и пирожок", - гордо сообщила Лера. Что конкретно она имела ввиду под словом "пирожок", так и осталось загадкой, но нашлись те, кто воспринял это определение исключительно в силу своей испорченности.

Подписчики набросились на Леру с претензиями, мол, называть так своего ребенка – не лучшая идея, ведь слово "пирожок" вызывает плохие ассоциации, а у некоторых – даже пошлые. Лера не заставила себя долго ждать и дала понять, что не готова терпеть оскорбления в адрес своей дочери.

Еще раз фукнете, и слетите с моей страницы.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году, 13 августа 2018 года у пары родилась дочь Маша.

Главное сегодня
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.