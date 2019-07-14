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Поддельного Чучу Алибасова обменяли на фото голых нанайцев

18:00
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Сделка будет завершена через три дня

Отравившийся Бари Алибасов пролил свет на запутанную историю со своим котом Чучей и его двойником, которого принесли в квартиру продюсера после исчезновения настоящего питомца. Поддельный Чуча после того, как нашёлся настоящий, попал в руки фанатки группы "На-На" и она ни в какую не хотела его отдавать хозяевам.

Как написал Алибасов у себя в Instagram, переговоры с фанаткой группы, взявшей поддельного Чучу на передержку, заняли почти три недели. Их вёл один из нанайцев Владимир Политов. В конце концов ему удалось вызволить кота в обмен на эротическую фотосессию в стиле love-story с группой "На-На". Она пройдёт в Москве с 17 по 19 июля, снимки  будут представлены в СМИ и только после этого липовый Чуча по кличке Осирис сможет вернуться к своим хозяевам.

Кот Бари Алибасова редкой породы канадский сфинкс по кличке Чуча пропал 11 июня во время пресс-конференции в квартире продюсера, когда того не было дома после отправления жидкостью для прочистки труб. За животное было обещано вознаграждение в сумме 800 тысяч рублей, после чего некий аферист принёс лже-Чучу. Через два дня нашёлся реальный кот Алибасова, а позже выяснилось, что ненастоящего Чучу злоумышленник украл у своих знакомых. Вернуть кота не представлялось возможным, так его отдали на время фанатке группы "На-На". Девушка привязалась к животному и не хотела его отдавать.

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Продюсер Бари Алибасов
Продюсер Бари Алибасов
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