Неравный брак в "Доме-2": жених оказался моложе невесты на 11 лет

На церемонию не пригласили родителей

Поклонники "Дома-2" ликуют: Марина Африкантова и Роман Капаклы поженились в Москве. Звёздная пара неоднократно откладывала торжественную церемонию, но почему-то не пригласила на неё своих родителей.

Мама Марины оправдала свою дочь. "Свадьба у них на двоих. После росписи пойдут в ресторан. Позже, если обстоятельства сложатся благоприятно, они осенью сыграют свадьбу", - рассказала Татьяна Африкантова в интервью StarHit.

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20. Раньше родственники невесты конфликтовали с Романом. За неделю до свадьбы Марина сетовала на это.

"В связи с недавними событиями между нашими родственниками, а именно ссорой между мамой и Ромой, ссорой между Ромой и мной, недопонимания между мной и моей мамой, мы откладывали подготовку к свадьбе на потом", - рассказала невеста.

"Дом-2" однажды уже прославился неравным браком. Один из бывших участников проекта Гоген Солнцев женился на Екатерине Терешкевич, годящейся ему в бабушки.