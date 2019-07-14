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Меган Маркл выставила Кейт Миддлтон в неприглядном свете

19:10
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Жёны принцев вышли на публику

Супруги принцев Уильяма и Гарри в стильных нарядах появились на "Уимблдоне". Кейт Миддлтон и Меган Маркл мило беседовали, как бы показывая публике, что между ними нет никакого конфликта, о котором писали таблоиды.

Каждая из герцогинь оделась в своем стиле. Маркл предпочла облачиться в белоснежную рубашку и плиссированную юбку с ярким сиреневым рисунком. Волосы она собрала в пучок, открыв лицо. А Миддлтон выглядела элегантно в облегающем зелёном платье с жемчужными пуговицами.

После совместного выхода в свет в Instagram обеих представительниц королевской семьи, как и полагается, появились фотографии – некий отчёт о мероприятии. Но интересно, что на странице Миддлтон все снимки как на подбор и обе женщины на них идеально выглядят, а у Меган Маркл фотографии подобраны не самые удачные.

Создаётся впечатление, что специально были опубликованы снимки, на которых Кейт Миддлтон не получилась. На фото – женщины одного возраста, но Маркл явно кажется моложе своих 37-ми лет, а покрытая морщинами Миддлтон, напротив, выглядит старше и менее опрятнее.

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл
Меган Маркл
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
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