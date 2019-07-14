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Чтобы как на Украине было: что говорят участники митинга оппозиции в Москве

21:45
  • воскресенье
  • 14 июля 2019

Полиция пресекла незаконную акцию

Полиция пресекла несанкционированную акцию протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным правоохранителей, на неё собрались около одной тысячи  участников. Прокуратура Москвы предупредила организаторов этого действа о негативных последствиях. Как пояснили в надзорном ведомстве, мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано.

А вот какие "москвичи" и с каким целями пришли на акцию  в поддержку  независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму:

— Вы сами из какого округа?

— Я сам с Украины.

— С Украины. А пришли почему?

— Ну потому что, я думаю, что пора, чтобы здесь такая власть была, как сейчас в Украине.

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