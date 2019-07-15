Охрана Зеленского оправдалась за ДТП с детским автобусом

Лихачи из президентского кортежа пошли на обгон

Три машины из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в аварию в Запорожской области. Лидера Украины в кортеже не было, он полетел в Киев на самолете.

ДТП произошло 14 июля, когда три машины из президентского кортежа попытались обогнать колонну автобусов с детьми, которые возвращались с курортов домой. Микроавтобус Volkswagen Transporter, где находились сотрудники Управления государственной охраны Украины, съехал кювет. Остальные авто получили серьезные повреждения. В результате аварии жертв нет.

Анонимные источники в Управлении государственной охраны рассказали, что ДТП случилось из-за "бардака" в ведомстве. По их словам, в ведомстве не хватает водителей, поэтому они "не спят сутками".

Однако в Facebook Управления госохраны эта информация опровергается: "Дополнительно информируем, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям законодательства. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении".

Это не первый подобный случай с кортежем украинского лидера. В марте 2018 года кортеж экс-президента Петра Порошенко сбил в Киеве 88-летнего пенсионера, которого госпитализировали с переломом ноги и сотрясением головного мозга. В мае кортеж наехал на 13-летнего велосипедиста. Мальчик получил переломы руки и ноги, а также черепно-мозговую травму.