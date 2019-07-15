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Появились подробности тайной свадьбы Юлии Барановской

08:34
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Супругом 34-летней ведущей стал журналист Александр Телесов

Телеведущую и многодетную маму Юлию Барановскую поздравляют с замужеством. Как сообщает портал 7Дней, супругом 34-летней ведущей стал журналист Александр Телесов.

О свадьбе заговорили после того, как Юлия отправилась с детьми на отдых в экзотическую Камбоджу, а компанию им составил Телесов. Ведущая и журналист не скрывают отношения и делятся в Instagram совместными фотографиями.

Представители Барановской пока не подтверждают информацию о том, что именно давний друг стал ее новым мужем. Однако инсайдеры наперебой делятся подробностями свадьбы.

Так, по словам одного из источников 7Дней, тайная свадебная церемония прошла в Камбодже. На бракосочетании присутствовали только самые близкие люди пары. Юлия шла под венец в белом платье, как и подобает невесте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Telesov (@telesov)

Отметим, что Барановская и Телесов дружат много лет. Александру удалось найти подход к детям Юлии. Он, судя по соцсетям, был частым гостем в доме телеведущей.

Этот брак станет для Барановским первым официальным замужеством. Телеведущая состояла в долгих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным, родив ему троих детей. Однако в 2013 году пара рассталась, так и не дойдя до загса.

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