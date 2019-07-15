"Последний шанс": НАТО молит Россию спасти ДРСМД

Глава альянса Йенс Столтенберг призвал Москву сохранить действие договора о ракетах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь обратился к России с просьбой сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, сохранить действие договора еще возможно.

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти договор. В противном случае, она несет полную ответственность", - цитирует Столтенберга немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Генсек НАТО уверен, что прекращение действия ДРСМД несет угрозу безопасности Европы, а мир станет менее стабильным, пишет URA.RU.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД в начале июля. Это стало ответом Москвы на действия Вашингтона, вышедшего из договора еще в феврале.

Ранее сообщалось, что Столтенберг придумал, как "спасти" ДРСМД. По его мнению, для этого России необходимо избавиться от ракет 9М729.

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