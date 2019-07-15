Россияне получат дополнительный выходной

Здоровье важнее работы

Минздрав предложил предоставить гражданам от 40 лет право на выходной день для прохождения ежегодного медосмотра.

По мнению сотрудников ведомства, достигшие 40-летнего возраста работники должны раз в год проходить медицинский осмотр. До сегодняшнего дня считалось, что это достаточно делать один раз в три года.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов одобрил идею Минздрава о лишнем выходном для 40-летних работников. По его мнению, для прохождения медосмотра им можно предоставлять не один день, а два или даже три. "Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день", - цитирует проректора "Российская газета".

Сегодня ежегодный медосмотр проходят предпенсионеры и пенсионеры. Для похода по врачам им отводят два выходных дня.

Напомним, что в 2019 и 2020 годах власти решили провести Всероссийскую диспансеризацию. По прогнозу вице-премьера Татьяны Голиковой, в текущем году диспансеризацию должны пройти 62 миллиона россиян, тогда как в 2018 году их было 21 миллион человек.

В Минздраве утверждают, что диспансеризация необходима для сохранения здоровья населения. Болезни легче предупредить, чем их потом лечить, уверены чиновники.