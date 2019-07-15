Кейт Миддлтон резко постарела

Герцогиня Кембриджская не стесняется своих морщинок

Выход в свет членов королевской семьи - целое событие. Поклонники британских монархов пристально следят, как выглядят их любимцы, какие наряды выбирают для мероприятий. А уж если в Сети появляются фотографии почтенного семейства, то фанаты с удовольствием обсуждают их.

Однако не всегда поклонники удовлетворены видом своих любимчиков. Так, недавно от фанатов досталось герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон.

Жена принца Уильма посетила "Уимблдон". Для выхода в свет она выбрала облегающее зеленое платье с жемчужными пуговицами. Волосы Кейт были аккуратно уложены крупными волнами. Выглядела Миддлтон элегантно.

Фото с теннисного турнира вскоре появились в официальном Instagram Кенсингтонского дворца, и поклонникам они не понравились. Народ рассмотрел на снимках новые морщинки на лице герцогини. "Как резко постарела Кейт", "Боже, да она же уже старуха", "Миддлтон еще и 40 нет, а уже такие морщины", "Кейт надо набрать вес, иначе морщин скоро станет еще больше", - написали в комментариях люди.

Напомним, Кейт Миддлтон 37 лет. Она родила принцу Уильяму троих наследников - Джоджа, Шарлотту и Луи. Старшему сыну герцогини шесть лет, дочери - четыре года, а младшему сыну недавно исполнился год.

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