Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

Экс-лидер Незалежной уверен в своих словах на 90%

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.

Говоря на эту тему в интервью украинскому телеканалу, бывший президент напомнил Москве, какими будут последствия невыполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву.

"Поскольку существуют сегодня абсолютно четкие механизмы - и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН", - сказал в эфире ICTV Порошенко.

Экс-лидер Украины заключил, что Россия с 90-процентной вероятностью вернет арестованных моряков до 21 июля. На этот день запланированы выборы в Верховную Раду.

В настоящее время в России находятся под следствием 22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины. Освобождение удерживаемых лиц стало главной темой первого разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского 11 июля.

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