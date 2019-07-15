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Россиянам выдадут наличные на кассах магазинов при одном условии

09:47
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Эксперимент, протестированный в малонаселенных пунктах, расширят на всю Россию

Россияне смогут снимать наличные с карт в магазинах по всей стране. Эксперимент, опробованный в малонаселенных пунктах год назад, решено расширить, заявил замглавы Ассоциации банков Алексей Войлуков.

По его словам, торговые точки будут получать небольшую комиссию за операцию по снятию денег, а также смогут реже инкассировать наличность. В том, чтобы у потребителя была возможность снимать наличные в кассах любых магазинов по всей России, заинтересованы и банки, пишет газета "Известия".

Сервисом можно будет воспользоваться при совершении какой-либо покупки, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять данную услугу. При этом, как отмечает газета, Роспотребнадзор пока не решил, будет ли это нарушением прав потребителей.

В ЦБ уже поддержали масштабирование эксперимента. В Х5 Retail Group сказали "Известиям", что в этом году в магазинах "Пятерочка" проведут эксперимент с выдачей наличных при совершении покупки.

Пилотные проекты по снятию наличные запустили еще в прошлом году. Первыми новый сервис протестировали Сбербанк  "Русский стандарт".

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