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Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из "Дома-2"

09:32
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Фанаты звезд поспорили по поводу платья

31-летняя Марина Африкантова и 21-летний Роман Капаклы официально оформили отношения. Они поделились праздничными фотографиями в соцсетях. 
История любви Африкантовой и Капаклы из "Дома-2"

Телезвезды расписались без лишних глаз. "Свадьба у них на двоих. После росписи пойдут в ресторан. Позже, если обстоятельства сложатся благоприятно, они осенью сыграют свадьбу. <…> Дарить пока ничего не будем. Думаю, для родственников они позже сделают праздник", - рассказала "СтарХиту" Татьяна, мама Африкантовой. 

 

По словам Татьяны, они с дочкой купили дизайнерское свадебное платье на Кузнецком мосту. Серебристые босоножки Марина приобрела в итальянском магазине. 

Участники "Дома-2" опубликовали в Instagram фото, на которых видно, что в ЗАГС пара приехала на спортивной машине. "Наконец-то этот день настал. Официально - Муж и Жена", - написала Марина Африкантова. 

 

Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: 

- Платье могла бы и получше выбрать.

- Стильно и необычно.

- На платье жених, наверное, денег зажал.

- Ох, какие красивые! Платье супер!

- Платье промах и прическа, зачем было волосы наращивать?

- Какой у Вас красивый образ! Загляденье.

- Рома огонь, у Марины думала будет огонь платье, но увы.

Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2". Их свадьба несколько раз переносилась, в том числе из-за конфликта Романа с родителями Марины. Сейчас все разногласия остались позади. "Рома очень хороший. Мы раньше ссорились, но я извинилась перед ним. Мы одобряем выбор Марины", - заявила мама Африкантовой. 

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