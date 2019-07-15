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Названы марки опасного куриного мяса

09:57
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Цыплята оказались бракованными

Специалисты "Росконтроля" проверили бедра цыплят-бройлеров шести брендов: "Троекурово", "Петруха", "Ржевское подворье", Servilux, "Ясные зори" и "Каждый день". 
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Эксперты выявили в продукте "Троекурово" признаки несвежего мяса, в том числе затхлый запах, липкую поверхность и беловато-желтый цвет с серым оттенком. Содержание микроорганизмов в бедре цыпленка оказалось выше нормы в 24 раза. 

Еще хуже дела обстоят с продукцией от "Петрухи" и "Ржевского подворья", в которых содержание микробов превышено в 30 раз. Кроме того, в куриных бедрах "Петрухи" нашли бактерии группы кишечной палочки, а в мясе "Ржевского подворья" - сальмонеллы.  

Эти три марки попали в черный список "Росконтроля". 

Бедра марок Servilux и "Ясные зори" включили в список товаров с замечаниями, поскольку в них превышен уровень микроорганизмов.  

Эксперты рекомендовали к покупке только куриные бедра от "Каждого дня", их признали безопасными для употребления. 

Также сообщается, что во всех проверенных образцах не нашлось следов антибиотиков, инъекций или растворов для обработки мяса. 

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