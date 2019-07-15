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За кого вышла замуж Барановская: кто такой Александр Телесов

10:52
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Сибиряк-космополит долго добивался расположения звезды

Александр Телесов, который якобы стал мужем телеведущей Юлии Барановской, работает на телевидении и много путешествует. 
Появились подробности тайной свадьбы Юлии Барановской

Как пишут СМИ, Александр Телесов и Юлия Барановская тайно поженились в Камбодже, куда они приехали вместе с детьми телеведущей от футболиста Андрея Аршавина. По слухам, Телесов и Барановская дружили давно, но лишь недавно 34-летняя телезвезда разглядела в своем товарище нечто большее. 

Александр Телесов - сибиряк. Он учился на кафедре Режиссуры театрализованных представлений и праздников в Алтайском государственном институте культуры, который находится в Барнауле. 

С режиссурой у Телесова, по-видимому, дело не заладилось. Сейчас он занимает должность главного шеф-редактор Дирекции социальных и публицистических программ. 

Он ведет лекции и семинары в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина. Мужчина учит студентов основам мастерства телеведущего и постановки актуального ток-шоу. Кроме того, он рассказывает будущим журналистам о телережиссуре и прелестях современной телевизионной журналистики.  

Александр Телесов также делится своими знаниями в рамках образовательного проекта "День тренингов", направленного на развитие надпрофессиональных навыков.

Предполагаемый муж Барановской - заядлый путешественник. За последние месяцы он побывал в Италии, Пуэрто-Рико, Черногории, Индии и Нью-Йорке. Вот и в Камбоджу слетал. Сделанными в поездках фотографиями он щедро делится в соцсетях. 

Там же он указал свою любимую цитату: "Побеждай гнев мягкостью, зло - добром, жадность - щедростью, ложь - правдой". Возможно, в этой фразе заложен ответ на вопрос о том, как ему удалось завоевать сердце Барановской после нескольких лет дружбы - с применением мягкой силы, медленно, но настойчиво. 

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