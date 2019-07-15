Беженцы рассказали о самом страшном в лагере "Рукбан"

Голод, песчаные бури - так описывают свое пребывание в лагере люди

Боевики вновь открыли огонь по западным районам сирийского Алеппо, используя системы залпового огня. Обстрелу подвергся и населённый пункт Хараб-Эль-Хизато - это уже в провинции Латакия, куда прибыла российская гуманитарная помощь. Всего за минувшие сутки наш Центр по примирению враждующих сторон провёл три гуманитарных конвоя. Несмотря на противодействие террористов и их покровителей, сирийцы строят мирную жизнь.

Подняться тяжело. Сделать первый шаг - ещё труднее. Этот мужчина несколько лет жил в лагере "Рукбан". И с каждым годом условия становились все хуже. Без еды, воды, медпомощи. Пытался бежать. Получилось. Мина взорвалась уже за пределами лагеря.

"Террористы, которые контролируют лагерь, специально расставляют ловушки, чтобы никто не смог убежать. Меня вернули в лагерь. Затем я откупился, отдал все и приехал сюда", - сказал Ясин Мохаммадин.

В Хомсе пять центров временного размещения беженцев. Все они обустроены в школах. Выбитые стекла, следы обстрелов из крупнокалиберных орудий. Видимо, когда-то школа была в эпицентре боевых действий. Однако с такой - пусть и пробитой крышей над головой - лучше, чем посредине пустыни.

В классах - жилые комнаты. Потому учебный процесс - прямо в коридорах. Несмотря на то, что сейчас каникулы, в руках у ребят учебники и тетради.

Подробнее смотрите в репортаже корреспондента Павла Прокопенко.