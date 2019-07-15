Эрдоган назвал покупку С-400 поводом для радости НАТО

В Турцию прибыл восьмой российский самолет с элементами ЗРК

Покупка Анкарой российских систем С-400 - повод для радости всего Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов - важнейшая сделка в современной истории его страны. Эрдоган пояснил, что С-400 сделают Турцию сильнее, передает "ТВ Центр". А значит, усилят и НАТО, членом которой является республика. Процесс поставок систем ПВО Анкаре уже начался, ранее в столицу прибыл уже восьмой самолёт с партией деталей на борту. В России сейчас находятся 100 турецких специалистов, их учат методам обращения с зенитно-ракетными комплексами. Возможно, в будущем в нашу страну направят на обучение ещё одну группу военных. Завершить поставки С-400 планируют к апрелю следующего года.

Новость о покупке комплексов вызвала международный скандал. США потребовали, чтобы Анкара отказалась от сделки, пригрозив приостановить поставки истребителей F-35. Но эти заявления не заставили власти страны передумать.