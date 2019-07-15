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Подари жизнь: 8-летней Марии срочно нужна помощь

12:29
  • понедельник
  • 15 июля 2019

У девочки - острый лимфобластный лейкоз

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Марии Булацевой. Девочке - восемь лет. У неё острый лимфобластный лейкоз - одна из самых агрессивных форм рака крови. Необходим дорогостоящий препарат. Лечение обойдётся в один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч рублей. Помочь может каждый из нас.

Она не любит, когда её называют Машей. Она Мария. Заветные пять букв своего имени она выбирает из бусинок с алфавитом в наборе для творчества и нанизывает на нитку так, чтобы получился браслетик. Надпись Мария вышита у неё и на футболке. Любимое имя - одна из немногих дорогих сердцу вещей, которые есть у восьмилетней Марии Булацевой из Владикавказа  в небольшом боксе Российской детской клинической больницы. Оттуда ей пока нельзя даже выходить в коридор. У девочки рецидив острого лимфобластного лейкоза.

"Что самое плохое, это первый острый период. Она шла, у неё всё было хорошо. Она вылечилась, мы её отпустили в ремиссии. Далее, к сожалению, не прошло и полгода, как заболевание вернулось", - рассказала врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии РДКБ Мадина Сохиева.

Узнать, что последние два с лишним года, которые девочка находилась на лечении, не дали ожидаемого результата, было страшным ударом для неё самой и её близких. Мама Марии до сих пор не может смириться с тем, что её ребёнку нужно заново пройти всё, что уже было пережито и вспоминалось, как страшный сон.

В ремиссии девочка пошла в школу, втянулась в учёбу и очень радовалась, что нашла новых друзей. Как вдруг опять почувствовала себя плохо.

"Мы обратили внимание, что она вялая. Ну, вроде температуры тоже не было. В начале. А потом когда уже всё это появилось - слабость всё-таки уже была. Она очень хочет в школу. Мечтает об этом… но у нас не получается",  - говорит Екатерина Булацева, мать девочки.

Острый лимфобластный лейкоз –  один из наиболее агрессивных видов рака крови. Говоря простым языком, кроветворный механизм в костном мозге ломается и  начинает в больших количествах вырабатывать раковые или бластные клетки, которые вытесняют из крови тромбоциты, гемоглобин и остальные вещества. Рано или поздно злокачественные клетки заполняют собой и убивают все жизненноважные органы. Чтобы остановить их распространение, Марии необходим дорогостоящий противоопухолевый препарат "Онкаспар".

"Ей предстоит пересадка костного мозга. Но прежде чем проводить пересадку, нам надо вывести в ремиссию и тогда у ребёнка появляется шанс. Для этого нужно проводить высокодозную химиотерапию: в частности, препарат "Онкаспар" - это препарат, который является одним из основных базовых препаратов для лечения острого лимфобластного лейкоза, который именно доказал свою эффективность", - сообщила Сохиева.

Беда в том, что лекарство "Онкаспар" в России сейчас проходит перерегистрацию, а значит, купить его можно только за рубежом и только за свой счёт.  Доза препарата жизненно необходимая Марии, её родным обойдётся в один миллион 675 тысяч рублей. И таких денег у семьи нет.

"Мы ходили сюда. Всё сами и проезд, и проживание, всё сами, но сейчас уже не можем. Я как многодетная мама, у меня взрослые дети, но они учатся", - пояснила Булацева.

Фонд "Подари жизнь" открыл сбор средств, чтобы помочь родителям Марии Булацевой собрать для неё необходимую сумму. Чтобы помочь улыбчивой девчушке снова вернуться к нормальной жизни, о которой она так мечтает, нужно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. А пока Мария и в своём маленьком боксе старается не унывать: то возьмётся за альбом для рисования, то за книгу, чтобы мама не расстраивалась. В том, что её болезнь можно победить и на этот раз у неё всё точно получится, девочка не сомневается.

Татьяна Сидорова, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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