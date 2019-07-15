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В Гонконге вспыхнули ожесточенные бои демонстрантов с полицией

12:54
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Участники митинга забили стражей порядка ногами и камнями

30 человек получили ранения, 40 задержаны в результате новых беспорядков в Гонконге. Ожесточённые стычки демонстрантов с полицией вспыхнули в одном из торговых центров, передает "ТВ Центр".

Толпа направилась туда после антиправительственного митинга. Участники стали нападать на стражей порядка. Их забрасывали камнями и другими предметами. Правоохранителей били ногами. Противостоять погромщикам полицейские сначала не могли, нападающих было слишком много. Оттеснить толпу удалось только после прибытия подкрепления. Несколько стражей порядка получили тяжёлые увечья. Пострадавшие есть и среди демонстрантов. Состояние двоих пациентов оценивается как критическое.

Масштабные антиправительственные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Причиной стал законопроект об экстрадиции. Он предполагает возможность выдачи властям материкового Китая подозреваемых в нарушении законов этой страны. После ряда митингов и беспорядков власти автономии согласились отложить рассмотрение документа, но волну протестов это не остановило.

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