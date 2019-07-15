Зеленского втянули в скандал с откатами и махинациями

В это время сам президент Украины "инспектировал" температуру воды в Одессе

В понедельник Кирилл Вышинский может выйти на свободу. Об этом заявили в Генпрокуратуре Украины. В четыре часа в Киеве начнётся очередное заседание по делу журналиста. Поддержать Вышинского в суде приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. А президент Украины тем временем продолжает развлекать граждан. В Одессе он устроил настоящее шоу.

Увидеть президента. Да еще и в трусах цвета закона о декоммунизации. Ах, какое везенье, шептали отдыхающие на набережной. Это шоу президент Украины устроил в Одессе, куда приехал провести выездное совещание. Вода плюс 16. Но что не сделаешь ради рейтинга. Ведь он, говорят политологи, постепенно падает - электорат разочаровывается. Особенно на фоне скандалов с телеканалами. Newsone, который собрался провести телемост с Россией. И каналом 112, которому запретили показ фильма Оливера Стоуна, да еще и обстреляли из гранатомета. Решительного осуждения выходок националистов от президента ждали в обществе. Но не дождались. Опасаясь конфликта с радикалами, да еще накануне выборов нового состава Верховной Рады, вступиться за обещанную им же свободу слова, Зеленский не рискнул.

"У нас такие события происходят в центре столицы, когда надо президенту отложить все поездки и точно не купаться в Черном море", - полагает общественный деятель Павел Онищенко.

Пока Зеленский купался в море, вокруг его команды разразился новый кадровый скандал. Журналисты выяснили, что бывший коллега по КВН, Сергей Борзов возглавил управление делами президента. Конечно, с подачи самого Зеленского. Теперь доверенное лицо и соратник контролирует работу десятка госучреждений, сотен больниц и санаториев, концертные залы, вино-водочные заводы, строительные и авиакомпании. Список огромен. И вступив в должность, Борзов, пишут СМИ, тут же попался на махинации с присвоением квартиры в Киеве. Стоимостью десять миллионов гривен. Попытки силовиков опротестовать чиновничье рейдерство результата не дали. В кадровых вопросах, говорят эксперты, Зеленский придерживается тех же приоритетов, что и Порошенко.

"Приоритетом являются те, у кого есть деньги, кто может "откатить", кто может организовать схему разворовывания бюджета, вот те в приоритете, а все остальные это так - вас сильно много", - сказал политолог Валентин Землянский.

Наверняка, говорят журналисты, не стоит ждать от президента и вмешательства в дело Кирилла Вышинского. Ведь в этом случае тоже придется конфликтовать с националистами, требующими уголовного наказания. В понедельник суд в Киеве рассмотрит изменение Вышинскому меры пресечения. Правозащитники опасаются, что решение Фемиды тоже может оказаться под прессом радикалов.

"В связи с назначенным рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения Кириллу Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан. Призываю все конструктивные силы гражданского общества выступить против провокаций в поддержку справедливости и правды в отношении Кирилла", - заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Зеленский, между тем, вновь оказался в центре скандала. Его кортеж, на трассе в Запорожской области устроил массовую аварию. Разбиты несколько машин. В служебном транспорте президента не было. В колонне находились другие высокопоставленные чиновники и охрана.

Тимур Абдуллаев. "ТВ центр".