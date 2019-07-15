Видео крупного лесного пожара в Бурятии

Предварительно, причиной возгорания стал поджог

В Бурятии более 180 человек эвакуированы из оздоровительного лагеря из-за крупного природного пожара. Среди них - 129 детей.

Пламя охватило более 15 гектаров лесного массива вблизи посёлка Сотниково недалеко от Улан-Удэ, передает "ТВ Центр". До ближайшего жилого дома оставалось всего 800 метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Сейчас пожар локализован. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в двух районах республики.