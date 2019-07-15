Что пережили застрявшие в Болгарии российские туристы

Ночь россияне провели в терминале

Застрявшие в Болгарии российские туристы вернулись домой. 146 человек были вынуждены продлить свой отпуск из-за отмены рейса, передает "ТВ Центр".

Из Бургаса в Санкт-Петербург пассажиры должны были вылететь еще в субботу вечером. Однако сначала из-за проливных дождей рейс был отменён. Затем перевозчик - авиакомпания "Булгария Эйр" - сообщил, что самолет технически неисправен. Ночь россияне провели в терминале. Только утром людей разместили в отеле, а затем на разных рейсах отправили домой. Многим петербуржцам пришлось лететь с пересадкой в Москве.