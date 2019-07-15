Мосгоризбирком: 187 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы

Всего документы для регистрации сдали 292 человека

Кандидатами на выборах в Мосгордуму зарегистрировано 187 человек. Об этом сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов, передает АГН "Москва".

"На сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов, девяти – отказано", - сказал он. Горбунов отметил, что всего документы для регистрации сдали 292 человека.

Он напомнил, что через систему ГАС "Выборы" сотрудники избирательных комиссий проверяют не все подписи кандидатов, а только те, что вызывают сомнение.

"Проверяющие смотрят адреса, улицы и дома. Это как сотрудники паспортных столов: у них глаз наметан, и они уже примерно знают, где какие номера зарегистрированы, например, человек работает в Москве, а номер паспорта у него владивостокский. Люди просто не понимают специфики работы сотрудников комиссий", - пояснил глава столичного избиркома.

Он добавил, что оппозиционерам следует внимательнее следить за своими действиями. "Пусть Яшин (независимый кандидат Илья Яшин) разберется со своими сборщиками, появились сообщения, что некоторым из них не заплатили, так что мог быть и умышленный вред со стороны", - добавил он.

Ранее сообщалось, что кандидат в Мосгордуму Яшин выразил претензии Мосгоризбиркому за слишком быструю проверку подписей через ГАС "Выборы", заявив, что за семь часов невозможно проверить почти 15 тысяч подписей трех кандидатов.