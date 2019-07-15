Все оппозиционные кандидаты в 14 округе прошли регистрацию

Об этом сообщил Венедиктов

Пятеро оппозиционных кандидатов по 14-му избирательному округу зарегистрированы на выборы в Мосгордуму седьмого созывы.

"По 14-му округу - этот этап прошли Цукасов (КПРФ), Круглов (Яблоко) и Клочков (от Гудкова)", - сообщил главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Всего в обозначенном округе зарегистрированы восемь кандидатов: Николай Александров от партии "Коммунисты России", Максим Круглов от фракции "Яблоко", член партии ЛДПР Евгений Степкин, оппозиционер Георгий Федоров, выдвинутый от "Справедливой России", а также самовыдвиженцы Дмитрий Клочков из команды оппозиционера Дмитрия Гудкова, Сергей Цукасов – соратник Навального, поддержанный КПРФ, Наталья Починок и Александр Школьников.

Брак в подписях Круглова составил 9,3%, это 528 подписей. У Цукасова – 8,8% - 505 подписей. В среднем, у каждого оппозиционного кандидата обнаружили порядка 260 недействительных подписей, это около 5% брака. Допустимое количество брака по законодательству не должно превышать 10%.

Напомним, 13 июля МГИК отказал в регистрации 25 "провластным" кандидатам по разным избирательным округам. Почерковеды обнаружили в подписях за их выдвижение в среднем 11,5% брака.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Все 45 депутатов Мосгордумы избираются по одномандатным округам, как и на прошлых выборах.