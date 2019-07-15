Врачи раскрыли новые данные о состоянии истерзанной девочки

У девочки нашли старые травмы

Состояние семилетней Аиши, которую в начале месяца после сильных побоев доставили в Москву из Ингушетии, остаётся тяжёлым. За ее здоровье борются в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В московской клинике девочка проведет один-два месяца, передает "ТВ Центр". Ее навестили Леонид Рошаль и временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В Москву Аишу доставили 5 июля. Кроме многочисленных переломов, ожогов и синяков у девочки нашли старые травмы. По предварительной версии, так над девочкой издевалась тетя. Женщине предъявлено обвинение.