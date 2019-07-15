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"Амазонка": пляжное фото звезды "Уральских пельменей" произвело фурор

11:55
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Артистка раскрыла секрет успеха

35-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова показала свой пляжный снимок и поделилась секретом самосовершенствования. 

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Звезда "Уральских пельменей" опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит на пляже, опираясь на поваленное дерево. Ее волосы растрепаны, а ноги и руки покрыты песком. 

Михалкова написала, что она старается постоянно работать над собой. "Я "создаю" себя не на лето, не к отпуску, а навсегда", - сообщила она, имея в виду, вероятно, свою шикарную фигуру.  

Красавица заявила, что она не интересуется краткосрочными проектами и отношениями. "Сегодня мы делаем все ради своего будущего! И от сегодняшнего образа жизни зависит наше здоровье завтра", - объяснила артистка. 

Подписчики забросали Михалкову комплиментами. Впрочем, на некоторых интернет-пользователей мотивирующий текст артистки не произвел особого впечатления. 

- Какая же вы красивая, талантливая. Очень вдохновляюсь вами.

- Тропиканка-красотка.

- Амазонка.

- Девушка Бонда.

- Юля, вам очень идет такая "дикая" сьемка.

- Про дружбу-то, наверное, лишнее, не верю, что у Вас нет друзей.

- Да ладно. Вам же не 50 лет, чтоб так заморачиваться о здоровье. 

- А муж тогда где?

Ранее Юлия Михалкова призвала подписчиков не судить об интеллекте девушки только по внешнему виду. "Вы же понимаете, что за маской хрупкой блондинки может скрываться настоящая мощь", - заявила она. 

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