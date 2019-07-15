Стали известны подробности крупной аварии в Башкирии

По словам пассажиров, водитель перевернувшегося автобуса жаловался на сильную усталость

Накануне в Башкирии перевернулся пассажирский автобус. Погибли шесть человек. Больше двадцати - пострадали. Среди них - ребёнок. Хронология событий - у Матвея Шестакова.

Всю ночь на месте аварии работали следователи и криминалисты. Сейчас они по деталям восстанавливают картину ДТП. Автобус, следовавший по маршруту Миндигулово - Набережные Челны на полной скорости слетел с дороги и перевернулся.

В автобусе находилось 40 человек. 39 пассажиров и один водитель. На данный момент имеется информация о шести погибших и 13 пострадавших, два ребенка доставлены в ближайшую больницу",- сообщил главный специалист отдела организации оперативной службы центра управления в кризисных ситуациях Данис Байсуаков.

В больницах остаются восемь пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии. Туристы, отдыхавшие в Башкирии, после сплава по реке возвращались домой в соседний Татарстан. Пассажиры-работники одного предприятия, и члены их семей. В результате аварии, люди оказались заблокированы в салоне перевернувшегося автобуса. Выбраться самостоятельно многие не могли. Первую помощь оказывали водители и пассажиры проезжавших мимо машин.

Прибывшим спасателям пришлось задействовать спецтехнику. Вытащить автобус из кювета удалось лишь при помощи многотонного крана. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Сам он уверяет, что дорога после дождя была скользкой. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Врио главы Башкирии распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

"Некачественный автобус непонятного происхождения – это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались и шансов выжить у пассажиров было немного. К сожалению, погибшие были, в основном, не пристёгнуты, хотя ремни имелись, и пристёгнутые в основном спаслись. Водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости", - сказал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров.

У него 18 штрафов. Этим же автобусом туристы в пятницу выехали на отдых в Башкирию. По словам пассажиров, водитель жаловался на сильную усталость и даже остановился, чтобы немного передохнуть. В момент аварии он находился за рулем четыре часа. Сейчас прокуратура проверяет компанию - перевозчика.

Матвей Шестаков, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".