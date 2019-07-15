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Бабкина с молодым любовником показали нежность на людях

12:40
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Пара искупалась в лучах заката

69-летняя певица Надежда Бабкина и 39-летний Евгений Горшечков (Гор) наслаждаются совместным отдыхом на Кипре. 

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Народная артистка РСФСР опубликовала в Instagram фото, на котором они с молодым возлюбленным обедают в ресторане на морском берегу. Пара сфотографировалась на фоне заката. 

Надежда Бабкина появилась на людях в непритязательном наряде. Она надела широкую льняную рубашку и намотала на голову платок в виде тюрбана. "Мы на Кипре. Море тут красивое", - написала основательница ансамбля "Русская песня".

Пост Бабкиной собрал свыше 20 тысяч отметок "Нравится". Многие интернет-пользователи признались в любви к певице и пожелали паре хорошего отдыха. Некоторые подписчики в очередной раз принялись обсуждать разницу в возрасте Бабкиной и Гора. По их мнению, Евгений постарел и стал похож на ровесника своей гражданской жены. 

- Сына маму вывез.

- Да какая разница, кто старше, кто моложе... Раз они вместе до сих пор, значит, им хорошо… 

- Будьте счастливы, здоровы и благополучны!

- Как он возмужал. Не выглядит моложе Нади. 

- Такая красивая пара!

- Евгений выглядит Надежде Георгиевне подстать.

- Постарел мальчик с Бабкиной.

Напомним, Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились в 2003 году. Свои отношения они официально не оформляли. Евгений закончил Удмуртский государственный университет, он преподаватель английского языка. В 2002 году мужчина получил диплом в студии эстрадного вокала. 

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