Барановская высказалась о тайной свадьбе

Заявление телеведущей разочаровало народ

Юлия Барановская прокомментировала слухи о своей свадьбе. Телеведущая заявила, что не выходила замуж.

"Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе!" - отметила Юлия.

При этом телеведущая заявила, что когда она на самом деле соберется замуж, об этом узнают все. "Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду", - написала на своей странице в Instagram Барановская.

Напомним, накануне сайт 7Дней сообщил о тайной свадьбе Юлии Барановской. Якобы телеведущая уехала в Камбоджу с детьми и журналистом Александром Телесовым, где и вышла замуж.