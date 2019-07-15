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Барановская высказалась о тайной свадьбе

12:50
  • понедельник
  • 15 июля 2019

Заявление телеведущей разочаровало народ

Юлия Барановская прокомментировала слухи о своей свадьбе. Телеведущая заявила, что не выходила замуж.
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"Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе!" - отметила Юлия.

При этом телеведущая заявила, что когда она на самом деле соберется замуж, об этом узнают все. "Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду", - написала на своей странице в Instagram Барановская.

Напомним, накануне сайт 7Дней сообщил о тайной свадьбе Юлии Барановской. Якобы телеведущая уехала в Камбоджу с детьми и журналистом Александром Телесовым, где и вышла замуж.

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